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    Роббен: «Возвращение в футбол? Никогда не говори никогда»

    Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал возможность возвращения в профессиональный футбол.

    «Я скажу так: никогда не говори никогда. Но, конечно, чем дольше ты не играешь, тем сложнее это сделать. Я не оцениваю шансы на возвращение слишком высоко», – сказал Роббен.

    • 18 мая Роббен провел прощальный матч за «Баварию».
    • 35-летний голландский хавбек объявил о завершении карьеры 4 июля.
    • За свою карьеру Роббен провел 602 официальных матча на клубном уровне, забил 209 голов и сделал 158 результативных передач.

    Источник: NPO Radio 1

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