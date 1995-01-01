Роббен: «Возвращение в футбол? Никогда не говори никогда»

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал возможность возвращения в профессиональный футбол.
«Я скажу так: никогда не говори никогда. Но, конечно, чем дольше ты не играешь, тем сложнее это сделать. Я не оцениваю шансы на возвращение слишком высоко», – сказал Роббен.
- 18 мая Роббен провел прощальный матч за «Баварию».
- 35-летний голландский хавбек объявил о завершении карьеры 4 июля.
- За свою карьеру Роббен провел 602 официальных матча на клубном уровне, забил 209 голов и сделал 158 результативных передач.