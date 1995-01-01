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    «Это самое трудное решение, которое мне пришлось принять». Роббен завершил карьеру

    Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Голландии Арьен Роббен объявил, что прекращает выступления на профессиональном уровне.

    «Я много думал в течение последних нескольких недель. Как всем известно, я нашел время, чтобы принять обоснованное решение о своем будущем после моего последнего матча с «Баварией». И я решил закончить свою карьере профессионального футболиста.

    Это, без сомнения, самое трудное решение, которое мне пришлось принять в моей карьере. Решение, где столкнулись сердце и разум.

    Любовь к игре и убежденность в том, что вы все еще можете справиться со всем миром, отличается от реальности, где не все работает так, как вы хотите, и вы больше не 16-летний парень, который понятия не имеет, что такое травмы.

    В настоящий момент я в хорошей форме и здоров, и как поклонник многих других видов спорта я хотел бы сохранить это в будущем. Поэтому я остановлюсь окончательно, но это хорошо», – сказал Роббен.

    • Кроме «Баварии», 35-летний футболист выступал за «Гронинген», ПСВ, «Челси» и «Реал».
    • За свою карьеру Роббен провел 602 официальных матча на клубном уровне, забил 209 голов и сделал 158 результативных передач.
    • За борную Голландии хавбек сыграл 96 встреч (35 товарищеских), записав в свой актив 37 мячей и 30 голевых пасов.
    • Роббен – чемпион Испании и Голландии, двукратный чемпион Англии, восьмикратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА, серебряный призер ЧМ-2010 и бронзовый призер ЧМ-2014.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1499

      Леха из Твери 10 минут назад

      Вот и еще один футболист мирового уровня завершил карьеру. Его проходы по флангу со смещением в центр и последующим ударом были великолепны.

      1
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      Рейтинг: +9842

      Garrincha58 21 минуту назад

      мог бы ещё в Китае или у нас потусить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      915343030 40 минут назад

      Маестро удачи тебе в дальнейшем будущее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +78

      Давид59 44 минуты назад

      Надо бы Рибалту к нему подослать

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