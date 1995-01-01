«Это самое трудное решение, которое мне пришлось принять». Роббен завершил карьеру

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Голландии Арьен Роббен объявил, что прекращает выступления на профессиональном уровне.

«Я много думал в течение последних нескольких недель. Как всем известно, я нашел время, чтобы принять обоснованное решение о своем будущем после моего последнего матча с «Баварией». И я решил закончить свою карьере профессионального футболиста.

Это, без сомнения, самое трудное решение, которое мне пришлось принять в моей карьере. Решение, где столкнулись сердце и разум.

Любовь к игре и убежденность в том, что вы все еще можете справиться со всем миром, отличается от реальности, где не все работает так, как вы хотите, и вы больше не 16-летний парень, который понятия не имеет, что такое травмы.

В настоящий момент я в хорошей форме и здоров, и как поклонник многих других видов спорта я хотел бы сохранить это в будущем. Поэтому я остановлюсь окончательно, но это хорошо», – сказал Роббен.