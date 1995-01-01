«Это самое трудное решение, которое мне пришлось принять». Роббен завершил карьеру

Вот и еще один футболист мирового уровня завершил карьеру. Его проходы по флангу со смещением в центр и последующим ударом были великолепны.
Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Голландии Арьен Роббен объявил, что прекращает выступления на профессиональном уровне.
«Я много думал в течение последних нескольких недель. Как всем известно, я нашел время, чтобы принять обоснованное решение о своем будущем после моего последнего матча с «Баварией». И я решил закончить свою карьере профессионального футболиста.
Это, без сомнения, самое трудное решение, которое мне пришлось принять в моей карьере. Решение, где столкнулись сердце и разум.
Любовь к игре и убежденность в том, что вы все еще можете справиться со всем миром, отличается от реальности, где не все работает так, как вы хотите, и вы больше не 16-летний парень, который понятия не имеет, что такое травмы.
В настоящий момент я в хорошей форме и здоров, и как поклонник многих других видов спорта я хотел бы сохранить это в будущем. Поэтому я остановлюсь окончательно, но это хорошо», – сказал Роббен.
- Кроме «Баварии», 35-летний футболист выступал за «Гронинген», ПСВ, «Челси» и «Реал».
- За свою карьеру Роббен провел 602 официальных матча на клубном уровне, забил 209 голов и сделал 158 результативных передач.
- За борную Голландии хавбек сыграл 96 встреч (35 товарищеских), записав в свой актив 37 мячей и 30 голевых пасов.
- Роббен – чемпион Испании и Голландии, двукратный чемпион Англии, восьмикратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА, серебряный призер ЧМ-2010 и бронзовый призер ЧМ-2014.