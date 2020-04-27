Роббен: «После завершения карьеры появлялись мысли, что хочется еще поиграть»

Бывший игрок «Баварии» Арьен Роббен признался, что задумывался о возобновлении карьеры.

«Сначала я вообще не скучал по футболу. Но через некоторое время я загорелся. Появлялись мысли, что хочется еще поиграть. Время от времени это чувство появляется снова. Возможно, оно остается навсегда, потому что я спортсмен», – сказал 36-летний голландец.