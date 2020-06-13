Роббен не исключил возобновление карьеры

Бывший вингер «Баварии» Арьен Роббен высказался о своем будущем.

Прошлым летом голландец завершил карьеру.

Последние десять лет он провел в «Баварии». В 309 матчах игрок забил 144 гола и сделал 101 ассист.

Накануне его заметили на тренировочной базе мюнхенского клуба.

«Могу ли я возобновить карьеру? Никогда не знаешь, что произойдeт. Я не хочу сейчас говорить «да» или «нет».

Что касается моего возвращения в «Баварию», то я должен разочаровать вас – это невозможно», – сказал Роббен.