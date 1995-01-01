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    Роббен не исключил возобновление карьеры

    Бывший вингер «Баварии» Арьен Роббен высказался о своем будущем.

    • Прошлым летом голландец завершил карьеру.
    • Последние десять лет он провел в «Баварии». В 309 матчах игрок забил 144 гола и сделал 101 ассист.
    • Накануне его заметили на тренировочной базе мюнхенского клуба.

    «Могу ли я возобновить карьеру? Никогда не знаешь, что произойдeт. Я не хочу сейчас говорить «да» или «нет».

    Что касается моего возвращения в «Баварию», то я должен разочаровать вас – это невозможно», – сказал Роббен.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +283

      TOT26 40 минут назад

      С таким хрустальным, только за время проведенное на поле с привязкой к КПД.

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