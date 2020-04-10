Жена Роббена переболела коронавирусом

Бывший игрок «Баварии» Арьен Роббен сообщил, что его супруга Бернадьен была заражена коронавирусом.

«К счастью, уже всe хорошо. Она чувствовала себя очень плохо, но теперь сдала отрицательный тест и сейчас чувствует себя лучше. Хуже всего ей было из-за ощущения тяжести в груди и одышки. Это было очень неприятное чувство.

Вы также замечаете, как долго это длится. Состояние не улучшается через день или два. Я очень рад, что это не закончилось слишком плохо», – сказал голландец.