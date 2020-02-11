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  • Мюллер: «Возможно, мы позвоним Роббену и попросим вернуться в «Баварию»

Мюллер: «Возможно, мы позвоним Роббену и попросим вернуться в «Баварию»

11 февраля 2020, 07:37
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Форвард «Баварии» Томас Мюллер перед матчем против «Шальке» в рамках кубка Германии вспомнил бывшего полузащитника мюнхенцев Арьена Роббена.

«Конечно, «Шальке» – это команда, которая в этом году доказала, что может быть конкурентоспособна. Они знают, каково это – играть в Кубке. Думая о матче в гостях у «Шальке», я сразу вспоминаю Арьена Роббена и его сумасшедшее соло, после которого счет стал 1:0 в нашу пользу. Арьен больше не играет за нас, но, возможно, мы позвоним ему и попросим вернуться», – рассказал немецкий нападающий.

  • В полуфинале кубка Германии-2010 «Бавария» обыграла «Шальке» (1:0).
  • На 112-й минуте забил Арьен Роббен.
  • Голландец выступал за «Баварию» с 2009 по 2019-й год.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Германия. Бундеслига Бавария Роббен Арьен Мюллер Томас
Комментарии (1)
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BlackMurder
1581408761
Судя по тому, кто щас носит десятку, лысого надо уже щас вызывать
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