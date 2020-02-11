Мюллер: «Возможно, мы позвоним Роббену и попросим вернуться в «Баварию»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер перед матчем против «Шальке» в рамках кубка Германии вспомнил бывшего полузащитника мюнхенцев Арьена Роббена.

«Конечно, «Шальке» – это команда, которая в этом году доказала, что может быть конкурентоспособна. Они знают, каково это – играть в Кубке. Думая о матче в гостях у «Шальке», я сразу вспоминаю Арьена Роббена и его сумасшедшее соло, после которого счет стал 1:0 в нашу пользу. Арьен больше не играет за нас, но, возможно, мы позвоним ему и попросим вернуться», – рассказал немецкий нападающий.