Роббен пробежал 42-километровый марафон в Роттердаме. Он проиграл лидеру 69 минут

Бывший футболист «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен пробежал марафон в Роттердаме.
42-летний голландец преодолел дистанцию в 42,195 километра за 3 часа, 13 минут и 57 секунд. Он проиграл лидеру 69 минут.
«Мне говорят: «Ты сумасшедший». Но я просто фанат спорта», – сказал Роббен.
- В июле 2021 года Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры.
- Он выступал за «Гронинген», «Баварию», ПСВ, «Челси» и «Реал».
- Роббен – чемпион Испании и Голландии, двукратный чемпион Англии, восьмикратный чемпион Германии, победитель ЛЧ и клубного ЧМ, обладатель Суперкубка УЕФА.
Источник: Eurosport