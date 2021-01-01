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Роббен пробежал 42-километровый марафон в Роттердаме. Он проиграл лидеру 69 минут

Бывший футболист «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен пробежал марафон в Роттердаме.

42-летний голландец преодолел дистанцию в 42,195 километра за 3 часа, 13 минут и 57 секунд. Он проиграл лидеру 69 минут.

«Мне говорят: «Ты сумасшедший». Но я просто фанат спорта», – сказал Роббен.

  • В июле 2021 года Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры.
  • Он выступал за «Гронинген», «Баварию», ПСВ, «Челси» и «Реал».
  • Роббен – чемпион Испании и Голландии, двукратный чемпион Англии, восьмикратный чемпион Германии, победитель ЛЧ и клубного ЧМ, обладатель Суперкубка УЕФА.

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Источник: Eurosport

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Комментарии5
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    Рейтинг: +245

    Stavr007 27 минут назад

    Снейдер уже с пузом огромных ходит, одногодки)))

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    Рейтинг: +1400

    PNZ1985 5 часов назад

    Что ж не 72летний)) парень 84года ёпрст

    0
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    Рейтинг: +3316

    AZ 6 часов назад

    Со своей травмой - он большой молодец, что вообще выдержал такой марафон...
    Если бы бежали 100метровку, он вообще был бы первым в Нидерландах...

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    Рейтинг: +9979

    Alekxei Z. 6 часов назад

    Красавец конечно , хотя чтобы доказать что-то себе можно и покороче дистанцию выбрать.

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    Рейтинг: +7370

    mihail200606 7 часов назад

    Ниче не повредил себе..?)

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