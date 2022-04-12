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  • Роббен пробежал 42-километровый марафон в Роттердаме. Он проиграл лидеру 69 минут

Роббен пробежал 42-километровый марафон в Роттердаме. Он проиграл лидеру 69 минут

12 апреля 2022, 07:49
5

Бывший футболист «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен пробежал марафон в Роттердаме.

42-летний голландец преодолел дистанцию в 42,195 километра за 3 часа, 13 минут и 57 секунд. Он проиграл лидеру 69 минут.

«Мне говорят: «Ты сумасшедший». Но я просто фанат спорта», – сказал Роббен.

  • В июле 2021 года Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры.
  • Он выступал за «Гронинген», «Баварию», ПСВ, «Челси» и «Реал».
  • Роббен – чемпион Испании и Голландии, двукратный чемпион Англии, восьмикратный чемпион Германии, победитель ЛЧ и клубного ЧМ, обладатель Суперкубка УЕФА.

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Источник: Eurosport
Голландия. Эредивизие Роббен Арьен
Комментарии (5)
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mihail200606
1649740096
Ниче не повредил себе..?)
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AZ
1649743597
Со своей травмой - он большой молодец, что вообще выдержал такой марафон... Если бы бежали 100метровку, он вообще был бы первым в Нидерландах...
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PNZ1985
1649748007
Что ж не 72летний)) парень 84года ёпрст
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Stavr007
1649765777
Снейдер уже с пузом огромных ходит, одногодки)))
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zigbert
1649769070
Не каждый сможет пробежать такую дистанцию. Роббену респект.
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