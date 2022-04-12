Роббен пробежал 42-километровый марафон в Роттердаме. Он проиграл лидеру 69 минут

Бывший футболист «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен пробежал марафон в Роттердаме.

42-летний голландец преодолел дистанцию в 42,195 километра за 3 часа, 13 минут и 57 секунд. Он проиграл лидеру 69 минут.

«Мне говорят: «Ты сумасшедший». Но я просто фанат спорта», – сказал Роббен.