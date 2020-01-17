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  • Макаров – после перехода в «Рубин»: «Отрабатываю удары в стиле Роббена»

Макаров – после перехода в «Рубин»: «Отрабатываю удары в стиле Роббена»

17 января 2020, 08:19
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал, кому подражает из футболистов.

«Мне очень нравится Арьен Роббен. Стараюсь на тренировках отрабатывать удары в его стиле. Он тоже очень много бил, когда играл. Если не бить, не будет голов. Удар зависит от мастерства, поэтому я его тренирую. Если есть ситуация, при которой я вижу, что в районе 25-30 метров до ворот свободно и есть позиция для удара, то я всегда ударю. Если увижу, что можно отдать пас, к примеру, на пустые ворота, я, конечно, отдам. Но если все закрыто, всегда буду бить.

Очень много смотрю видео с Роббеном: его технику, ведение мяча, удар. Все стараюсь повторять и делать в подобном ключе. Очень нравится его стиль игры. Ждать ли в РПЛ голов в стиле Роббена? Да. Пусть будет так», – поделился новичок «Рубина».

  • Макаров заключил с «Рубином» контракт до лета 2023 года.
  • По данным Transfermarkt, казанский клуб заплатил за игрока 300 тысяч евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Роббен Арьен Макаров Денис
Комментарии (2)
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vmonomah17
1579244252
Стиль Роббена - ударил, упал, травма
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bset
1579251830
Отрабатывает интервью в стиле Дзюбы
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