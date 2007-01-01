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    Макаров – после перехода в «Рубин»: «Отрабатываю удары в стиле Роббена»

    Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал, кому подражает из футболистов.

    «Мне очень нравится Арьен Роббен. Стараюсь на тренировках отрабатывать удары в его стиле. Он тоже очень много бил, когда играл. Если не бить, не будет голов. Удар зависит от мастерства, поэтому я его тренирую. Если есть ситуация, при которой я вижу, что в районе 25-30 метров до ворот свободно и есть позиция для удара, то я всегда ударю. Если увижу, что можно отдать пас, к примеру, на пустые ворота, я, конечно, отдам. Но если все закрыто, всегда буду бить.

    Очень много смотрю видео с Роббеном: его технику, ведение мяча, удар. Все стараюсь повторять и делать в подобном ключе. Очень нравится его стиль игры. Ждать ли в РПЛ голов в стиле Роббена? Да. Пусть будет так», – поделился новичок «Рубина».

    • Макаров заключил с «Рубином» контракт до лета 2023 года.
    • По данным Transfermarkt, казанский клуб заплатил за игрока 300 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13502

      bset 1 час назад

      Отрабатывает интервью в стиле Дзюбы

      0
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      Рейтинг: +2540

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Стиль Роббена это дриблинг, скорость , а потом уж удар и не с 25-30 метров. Что-то парень несёт какую-то фигню.

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      Рейтинг: +339

      vmonomah17 3 часа назад

      Стиль Роббена - ударил, упал, травма

      0
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      Рейтинг: +9089

      KLIM777 4 часа назад

      Главное поменьше болтовни в стиле Ибрагимовича

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