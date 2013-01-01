Роббен – о завершении карьеры: «Приму окончательное решение в течение двух недель»

Экс-полузащитник «Баварии» и сборной Голландии Арьен Роббен дал интервью касаемо продолжения карьеры.

«Приму окончательное решение в течение ближайших двух недель», – сказал 35-летний игрок.

Роббен не стал продлевать контракт с мюнхенцами и покинул клуб после 10-ти лет выступлений. Он забил 99 голов в 201-м матче и выиграл 19 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В мае Роббен сказал, что готов играть на протяжении еще пяти лет и получил предложения от клубов Европы и США.

Сообщалось об интересе к экс-игроку «Гронингена», «ПСВ», «Челси» и «Реала» со стороны «Лацио».