Роббен – о завершении карьеры: «Приму окончательное решение в течение двух недель»

Экс-полузащитник «Баварии» и сборной Голландии Арьен Роббен дал интервью касаемо продолжения карьеры.
«Приму окончательное решение в течение ближайших двух недель», – сказал 35-летний игрок.
Роббен не стал продлевать контракт с мюнхенцами и покинул клуб после 10-ти лет выступлений. Он забил 99 голов в 201-м матче и выиграл 19 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В мае Роббен сказал, что готов играть на протяжении еще пяти лет и получил предложения от клубов Европы и США.
Сообщалось об интересе к экс-игроку «Гронингена», «ПСВ», «Челси» и «Реала» со стороны «Лацио».
- «Баварию» после 12-ти лет выступлений также покинул Франк Рибери. По информации The Sun, «Бавария» может арендовать Гарета Бэйла у «Реала» на замену вингерам.