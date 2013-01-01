Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Роббен – о завершении карьеры: «Приму окончательное решение в течение двух недель»

    Экс-полузащитник «Баварии» и сборной Голландии Арьен Роббен дал интервью касаемо продолжения карьеры.

    «Приму окончательное решение в течение ближайших двух недель», – сказал 35-летний игрок.

    Роббен не стал продлевать контракт с мюнхенцами и покинул клуб после 10-ти лет выступлений. Он забил 99 голов в 201-м матче и выиграл 19 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    В мае Роббен сказал, что готов играть на протяжении еще пяти лет и получил предложения от клубов Европы и США.

    Сообщалось об интересе к экс-игроку «Гронингена», «ПСВ», «Челси» и «Реала» со стороны «Лацио».

    Источник: Твиттер @iMiaSanMia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71723
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru