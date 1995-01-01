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    The Sun: «Бавария» может арендовать Бэйла

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Германии, сообщает The Sun.

    По информации таблоида, 29-летним валлийцем интересуется «Бавария». Мюнхенский клуб рассматривает вариант аренды Бэйла в качестве замены Арьену Роббену и Франку Рибери, которые ранее покинули клуб.

    Считается, что чемпионы Германии покроют требования футболиста по зарплате, которая составляет 350 тысяч фунтов в неделю.

    12-го июня «Бомбардир» со ссылкой на Evening Standard писал об отказе «Манчестер Юнайтед» от идеи переговоров по Бэйлу.

    • В 6 сезоне за «Реал» игрок забил 14 голов и отдал 6 ассистов в 42 играх всех турниров.
    • Ранее мадридский клуб презентовал полузащитника Эдена Азара, купленного у «Челси» за 100 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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