The Sun: «Бавария» может арендовать Бэйла

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Германии, сообщает The Sun.

По информации таблоида, 29-летним валлийцем интересуется «Бавария». Мюнхенский клуб рассматривает вариант аренды Бэйла в качестве замены Арьену Роббену и Франку Рибери, которые ранее покинули клуб.

Считается, что чемпионы Германии покроют требования футболиста по зарплате, которая составляет 350 тысяч фунтов в неделю.

12-го июня «Бомбардир» со ссылкой на Evening Standard писал об отказе «Манчестер Юнайтед» от идеи переговоров по Бэйлу.