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    Evening Standard: «Манчестер Юнайтед» передумал приглашать Бэйла

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» желает заполучить футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Теперь англичане не рассматривают такой вариант.

    Как пишет Evening Standard, свое слово сказал главный тренер Оле-Гуннар Сульшер. Он считает, что любое подписание валлийца – либо в аренду, либо на постоянной основе – нецелесообразно.

    • В сезоне-2018/19 валлиец провел за мадридскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года.
    • Испанский клуб, согласно информации СМИ, хочет продать или отдать хавбека в аренду.

    Источник: Evening Standard

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    12.06.2019 23:49
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