«Манчестер Юнайтед» может арендовать Бэйла

Бейл хочет просто играть в гольф до конца контракта отстаньте от человека )))
Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл может сменить летом клуб. Взять игрока в аренду готов «Манчестер Юнайтед», пишет Mirror.
При этом сам Бэйл ранее сообщил руководству мадридцев, что отказывается летом переходить куда-либо. «Юнайтед» же готов заплатить за аренду валлийца, равно как и включить в договор возможность его продления.
- В сезоне-2018/19 валлиец провел за мадридскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
- Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года.
- Испанский клуб, согласно информации СМИ, хочет продать или отдать хавбека в аренду.