«Манчестер Юнайтед» может арендовать Бэйла

Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл может сменить летом клуб. Взять игрока в аренду готов «Манчестер Юнайтед», пишет Mirror.

При этом сам Бэйл ранее сообщил руководству мадридцев, что отказывается летом переходить куда-либо. «Юнайтед» же готов заплатить за аренду валлийца, равно как и включить в договор возможность его продления.