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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Манчестер Юнайтед» может арендовать Бэйла

    Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл может сменить летом клуб. Взять игрока в аренду готов «Манчестер Юнайтед», пишет Mirror.

    При этом сам Бэйл ранее сообщил руководству мадридцев, что отказывается летом переходить куда-либо. «Юнайтед» же готов заплатить за аренду валлийца, равно как и включить в договор возможность его продления.

    • В сезоне-2018/19 валлиец провел за мадридскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года.
    • Испанский клуб, согласно информации СМИ, хочет продать или отдать хавбека в аренду.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +45

      Mr.R.D 40 минут назад

      Бейл хочет просто играть в гольф до конца контракта отстаньте от человека )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11003

      ВетеR 47 минут назад

      Похоже на утку)

      1
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