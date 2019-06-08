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    Бэйл сообщил «Реалу», что отказывается уходить из клуба

    Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл провел беседу с руководством клуба, пишет AS. На ней валлиец сообщил, что отказывается летом покидать команду и рассматривать предложения.

    При этом отмечается: «Реал» и не имеет вариантов продолжения карьеры Бэйла от других клубов. Ранее сообщалось об интересе к британцу со стороны «Интера».

    • В сезоне-2018/19 валлиец провел за мадридскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года.
    • Испанский клуб, согласно информации СМИ, хочет продать или отдать хавбека в аренду.

    Источник: AS

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    08.06.2019 16:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 июня 2019, 10:35

      Странная у Бэйла позиция ,как говорится :"Ни себе ,не людям".

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 8 июня 2019, 19:50

      Игрок то хороший , может заиграет

      0
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      Рейтинг: +60

      Mr.R.D 8 июня 2019, 19:49

      Если дело в деньгах то он мог бы запросто перебраться в Китай а так его мотивы не ясны зачем сидеть на банке если ты клубу не нужен

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 8 июня 2019, 19:05

      Могут выплатить ему 15 как он требовал. И продавать за 65. Все равно условные Интер, МЮ, и пр. заинтересуются.
      Бэйл же не хочет уходить из-за денег.... Так заплатить и послать его.
      Это не идет команде на пользу...

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 8 июня 2019, 17:09

      Бабки капают, а потом свободным агентом уйдет.

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      Рейтинг: +3136

      m40 > Тони Монтана Б 8 июня 2019, 20:24

      Только вот футбольный век недолог. 2 года терять на лавке, а потом еще не известно в какой форме окажется

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > m40 8 июня 2019, 20:33

      Ему 30 в следующем месяце, в принципе может по окончанию контракта бутсы на гвоздь вешать или в Азию на заработки

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 8 июня 2019, 16:41

      Ну что, придется с ним поговорить, дать ему шанс. Но мне кажется из-за всех этих высказываний бэйла про бабки, реал спецом будет его держать на банке, и платить кучу бабла. Кто от этого выигрывает? реал точно нет, да и для бэйла что-то сомнительный вариант с его то возрастом. Глупо это все. Продать за 50 лямов( уверен ,что за 50 его купят) ну и разделить зп может, глупо наверное, но можно же типа платить ему 50% от зп в реале, и 50 будет платить новый клуб. Да, тупо ,но для реала это уменьшение его зп на половину и 50 лямов сверху) хз. Развели санта барбару

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 8 июня 2019, 16:38

      Зря он, сядет на лавку или вообще в дубль, загубит карьеру, у него сейчас последний шанс по сути выйти на хороший уровень

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