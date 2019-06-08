Бэйл сообщил «Реалу», что отказывается уходить из клуба

Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл провел беседу с руководством клуба, пишет AS. На ней валлиец сообщил, что отказывается летом покидать команду и рассматривать предложения.

При этом отмечается: «Реал» и не имеет вариантов продолжения карьеры Бэйла от других клубов. Ранее сообщалось об интересе к британцу со стороны «Интера».