Конте попросил руководство «Интера» подписать Бэйла

А он разве будет играть, домой же хочет и зарплата там бешенная. Не отработает он денег, похоже на утку
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может перебраться в Серию А.
Новый главный тренер «Интера» Антонио Конте попросил генерального директора клуба Джузеппе Маротту и спортивного директора Пьеро Аусилио подписать 29-летнего футболиста в летнее трансферное окно.
- В сезоне-2018/19 валлиец провел за мадридскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
- Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года.
- Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет продать или отдать хавбека в аренду.
Бэйл – партнерам по команде: «Если «Реал» хочет, чтобы я ушел, пусть заплатит мне 51 миллион»
The Sun: «Реал» готов перевести Бэйла в дубль, если он не покинет клуб