Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Конте попросил руководство «Интера» подписать Бэйла

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может перебраться в Серию А.

    Новый главный тренер «Интера» Антонио Конте попросил генерального директора клуба Джузеппе Маротту и спортивного директора Пьеро Аусилио подписать 29-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

    • В сезоне-2018/19 валлиец провел за мадридскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года.
    • Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет продать или отдать хавбека в аренду.

    Бэйл – партнерам по команде: «Если «Реал» хочет, чтобы я ушел, пусть заплатит мне 51 миллион»

    The Sun: «Реал» готов перевести Бэйла в дубль, если он не покинет клуб

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1491

      TOL47 39 минут назад

      А он разве будет играть, домой же хочет и зарплата там бешенная. Не отработает он денег, похоже на утку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      dilshod79 41 минуту назад

      Что то не вериться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2923

      dinar7777dinar 1 час назад

      а еще гвардиола возглавит ху е нтус ))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      greck 1 час назад

      Перес предложил Конте откат, если тот пролоббирует сделку....не иначе...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1491

      TOL47 > greck 38 минут назад

      Вот если только так, только уже деньжат если подкинул, или там картину ..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77126
    #4
    zigbert
    71402
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru