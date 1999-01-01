Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Бэйл – партнерам по команде: «Если «Реал» хочет, чтобы я ушел, пусть заплатит мне 51 миллион»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не собирается покидать команду в летнее трансферное окно.

    Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Radioestadio, валлиец заявил своим одноклубникам, что уйдет только в том случае, если мадридцы выплатят ему оставшуюся по контракту зарплату.

    «У меня осталось три года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно будет платить мне 17 миллионов евро чистыми за каждый сезон. Если нет, я останусь здесь. И если мне придется играть в гольф, я буду это делать», – сказал Бэйл игрокам «Реала».

    • 29-летний футболист перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году.
    • В текущем кампании хавбек провел 42 матча на клубном уровне, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Бэйл не выходил на поле в трех последних играх мадридцев [в двух из них он остался вне заявки].
    • Ранее сообщалось, что «Реал» намерен продать игрока этим летом.

    Источник: Diario Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:25
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +470

      VVadic 37 минут назад

      Реал может договориться и продать его за любые деньги? Или например втюхать Бэллу в МЮ и доплатить 10-20 млн, лишь бы не видеть эту высокомерную англичанку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3694

      Спартач80 56 минут назад

      Ну всё правильно,кто принимает такие решения,пусть тот и оплачивает это всё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +701

      Maxi_7 1 час назад

      Вот в этом и есть весь Бэйл как человек... и так было на протяжении всей карьеры... вместо того чтобы доказывать делом вечно из себя обиженку строил и продолжает сейчас - тренер в тебя не верит? - иди в другую команду покажи им всем что они не правы...
      Для тех, кто пишет, что мол молодец, и т.д. вы уже определитесь, то у вас условный Неймар, пошедший в ПСЖ за деньгами удот последний, при том, показывающий неплохую игру стабильно, а валийская лысыватая девочка с ободочком, которая не хочет играть в футбол, а хочет чтобы ее пожалели и засунули денюжку в трусы мужииик....
      Футболисты существуют только ради болельщиков, потому как без них не будет этой игры, она никому на*** не будет нужна.... так что Бэйл доиграется что его поймают где-нибудь на улице и опустят свои же болельщики и будут абсолютно правы...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3694

      Спартач80 > Maxi_7 54 минуты назад

      С чего он должен терять свои деньги?...Ничего личного-только бизнес!Думаю окажись ты на его месте,пел бы совсем другую песню...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1504

      InterMilLano1908 > Спартач80 34 минуты назад

      Ну уйдя в другой клуб у него з.п минимум 12млн будет и при этом уважение всего футбольного мира, а так он три года отсидит в запасе и никому кроме китая уже нужен не будет, ну или в АПЛ с мизирной зп

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1043

      777+ 1 час назад

      Конечно в 29-ть еще силы есть и хочется поиграть... Поэтому, логично было бы "половиниться" с Реалом т.е. требовать с него 25-30 миллионов, затем становиться свободным агентом и заключать контракт с новым клубом на миллионов 8-10 в год... В деньгах ничего не теряешь, но при этом будешь ИГРАТЬ!!!!.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3964

      серега кашин 1 час назад

      правильно есть контракт пусть платят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1157

      richi 2 часа назад

      У Бэйла совсем другой менталитет. При совершении трансфера не обратили на это внимание. Ему не нужны ни сиеста ни командные посиделки.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      orzy 2 часа назад

      Мужик молодец.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -202

      diamondfan 2 часа назад

      Обратно в Англию!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +863

      lek! 2 часа назад

      Если и продадут , то не за большие деньги. А с его зарплатой ни кто не захочет с ним связываться .А самому же Бейлу выгодно остаться там и получать деньги сидя на лавке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +543

      Борат 2 часа назад

      хорошее заявление! я б так же сделал на его месте !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70746
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru