Бэйл – партнерам по команде: «Если «Реал» хочет, чтобы я ушел, пусть заплатит мне 51 миллион»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не собирается покидать команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Radioestadio, валлиец заявил своим одноклубникам, что уйдет только в том случае, если мадридцы выплатят ему оставшуюся по контракту зарплату.

«У меня осталось три года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно будет платить мне 17 миллионов евро чистыми за каждый сезон. Если нет, я останусь здесь. И если мне придется играть в гольф, я буду это делать», – сказал Бэйл игрокам «Реала».