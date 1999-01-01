Бэйл – партнерам по команде: «Если «Реал» хочет, чтобы я ушел, пусть заплатит мне 51 миллион»

Реал может договориться и продать его за любые деньги? Или например втюхать Бэллу в МЮ и доплатить 10-20 млн, лишь бы не видеть эту высокомерную англичанку?
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не собирается покидать команду в летнее трансферное окно.
Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Radioestadio, валлиец заявил своим одноклубникам, что уйдет только в том случае, если мадридцы выплатят ему оставшуюся по контракту зарплату.
«У меня осталось три года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно будет платить мне 17 миллионов евро чистыми за каждый сезон. Если нет, я останусь здесь. И если мне придется играть в гольф, я буду это делать», – сказал Бэйл игрокам «Реала».
- 29-летний футболист перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году.
- В текущем кампании хавбек провел 42 матча на клубном уровне, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
- Бэйл не выходил на поле в трех последних играх мадридцев [в двух из них он остался вне заявки].
- Ранее сообщалось, что «Реал» намерен продать игрока этим летом.