Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Презентацию Азара посетили 50 тысяч болельщиков. Больше из игроков «Реала» собирал только Роналду

    На стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация полузащитника Эдена Азара. Его купили у «Челси» за 100 миллионов евро.

    Как пишет Marca, церемонию посетили 50 тысяч болельщиков. По аудитории на стадионе это вторая презентация «Реала». Лидирует мероприятие с участием Криштиану Роналду, на представление которого в 2009 году пришли 70 тысяч человек.

    • Азар будет получать в Мадриде 11 миллионов евро в год (вторая зарплата в клубе после Серхио Рамоса).
    • Бельгиец выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год (245 матчей в АПЛ, 85 голов).
    • Главное достижение в карьере Азара – два кубка Лиги Европы.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:09
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +523

      VVadic 14 минут назад

      А Бэйлу 17млн уже не будут зарплату платить?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71630
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru