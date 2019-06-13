Презентацию Азара посетили 50 тысяч болельщиков. Больше из игроков «Реала» собирал только Роналду

А Бэйлу 17млн уже не будут зарплату платить?
На стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация полузащитника Эдена Азара. Его купили у «Челси» за 100 миллионов евро.
Как пишет Marca, церемонию посетили 50 тысяч болельщиков. По аудитории на стадионе это вторая презентация «Реала». Лидирует мероприятие с участием Криштиану Роналду, на представление которого в 2009 году пришли 70 тысяч человек.
- Азар будет получать в Мадриде 11 миллионов евро в год (вторая зарплата в клубе после Серхио Рамоса).
- Бельгиец выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год (245 матчей в АПЛ, 85 голов).
- Главное достижение в карьере Азара – два кубка Лиги Европы.