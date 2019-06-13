Презентацию Азара посетили 50 тысяч болельщиков. Больше из игроков «Реала» собирал только Роналду

На стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация полузащитника Эдена Азара. Его купили у «Челси» за 100 миллионов евро.

Как пишет Marca, церемонию посетили 50 тысяч болельщиков. По аудитории на стадионе это вторая презентация «Реала». Лидирует мероприятие с участием Криштиану Роналду, на представление которого в 2009 году пришли 70 тысяч человек.