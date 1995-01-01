Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Азар поцеловал эмблему «Реала» на презентации на «Сантьяго Бернабеу»

    В эти минуты проходит презентация полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара. Игрока купили у «Челси» за 100 миллионов евро.

    Церемония проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В частности, бельгийца попросили поцеловать эмблему «Реала», и просьба была выполнена. Видео доступно ниже.

    • Азар будет получать в Мадриде 11 миллионов евро в год (вторая зарплата в клубе после Серхио Рамоса).
    • Бельгиец выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год (245 матчей в АПЛ, 85 голов).
    • Главное достижение в карьере Азара – два кубка Лиги Европы.

    Источник: Твиттер «Реала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:21
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3516

      vladik12 1 час назад

      Проститутка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +892

      lek! 1 час назад

      Перес всех заставляет или они так резко вычеркивают клубы которые в них вложились . Думаю плевок в сторону болельщиков Челси .

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71630
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru