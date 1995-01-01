Азар поцеловал эмблему «Реала» на презентации на «Сантьяго Бернабеу»

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В эти минуты проходит презентация полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара. Игрока купили у «Челси» за 100 миллионов евро.
Церемония проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В частности, бельгийца попросили поцеловать эмблему «Реала», и просьба была выполнена. Видео доступно ниже.
- Азар будет получать в Мадриде 11 миллионов евро в год (вторая зарплата в клубе после Серхио Рамоса).
- Бельгиец выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год (245 матчей в АПЛ, 85 голов).
- Главное достижение в карьере Азара – два кубка Лиги Европы.
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— Real Madrid C.F. (@realmadriden) 13 июня 2019 г.