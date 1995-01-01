Азар поцеловал эмблему «Реала» на презентации на «Сантьяго Бернабеу»

В эти минуты проходит презентация полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара. Игрока купили у «Челси» за 100 миллионов евро.

Церемония проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В частности, бельгийца попросили поцеловать эмблему «Реала», и просьба была выполнена. Видео доступно ниже.

Азар будет получать в Мадриде 11 миллионов евро в год (вторая зарплата в клубе после Серхио Рамоса ).

). Бельгиец выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год (245 матчей в АПЛ, 85 голов).

Главное достижение в карьере Азара – два кубка Лиги Европы.