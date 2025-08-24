Волк сравнил удары Глушенкова с Месси и Роббеном

Вратарь «Динамо Мх» Давид Волк сравнил пропущенный гол от зенитовца Максима Глушенкова (0:4).

– Все знают, как забивает свои голы Глушенков – левой, из-за штрафной. Там можно среагировать, если знаешь, куда полетит мяч?

– Ну, смотрите, если игрок попадает в дальнюю сетку, впритирку со штангой, то шансов не сильно много. Они есть – но этот удар Глушенкова был очень хороший, тяжело было достать. Так и с Месси тоже. Все знают, что он будет убирать в центр, уходить от двоих, троих, бить в дальний – мяч все равно закручивается и залетает.

Так и Роббен забивал. Хорошо, что Глушенкова можно поставить на один уровень с такими ребятами, верно?