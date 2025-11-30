Непомнящий оценил готовность Глушенкова к переходу в европейский клуб

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал единственную проблему нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.
«Персонально я не могу говорить об этом. Потому что это дело вкуса, отдельно сказать нельзя.
Я говорил, что Глушенков абсолютно оснащeн, абсолютно европейского, международного уровня. Но мы его не видели в серьeзных делах. Но в техническом плане, скоростном, единственная проблема – ментальная. Но опять же, это совершенно другая тема, психологическая и не обсуждается», – сказал Непомнящий.
- 26-летний Глушенков провел 19 матчей за «Зенит» в этом сезоне, забил 10 голов, сделал 7 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»