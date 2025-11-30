Непомнящий: «Спартак» на правильном пути»

Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий оценил победу команды над «Спартаком» (1:0).

Спартаковцы с 30-й минуты были в большинстве.

«Спартак» остался на 6-м месте.

Оставшийся соперник в этом году – «Динамо» (6 декабря).

«Совершенно справедливая победа «Балтики». Но мне не в чем упрекнуть «Спартак» – команда в порядке, всe было сделано здорово, за исключением некоторых моментов. В равных составах, конечно, у «Спартака» было серьeзное преимущество, однако не было опасных моментов и реализации. По настрою чувствовалось, что всe придeт, гол случится. После удаления в составе «Балтики» озабоченности в глазах игроков «Спартака» не было. «Да, мы всe сделаем, забьeм». Однако этого не произошло.

«Спартаку» не хватило опыта, понимания действий. Игроки передней линии команды хорошего уровня, но в сложившейся ситуации действовали совершенно неправильно. Не привык ещe «Спартак» играть с таким преимуществом и вскрывать такую оборону, как вчера у «Балтики».

«Спартак» на правильном пути, но уж слишком хороша «Балтика». Играют в меньшинстве, уступают по игре, но ждут своего шанса – и он пришeл. Уже не впервые они забивают в таком положении. «Балтика» хороша. Можно только порадоваться за Талалаева и его команду», – сказал Непомнящий.