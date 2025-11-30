Непомнящий раскритиковал поведение Талалаева

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил судейство и поведение Андрея Талалаева в матче 17-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак» (1:0).

С 30-й минуты калининградцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Ираклия Манелова за удар прямой ногой в голень Руслану Литвинову. Также в первом тайме главный тренер хозяев Андрей Талалаев был удален с поля за неприличный жест в адрес арбитра.

– А по удалению Манелова у вас есть вопросы?

– Признаюсь, не до конца разбираюсь в судейских трактовках. Но я не увидел со стороны игрока «Балтики» чрезмерной грубости. Скорее речь идет об агрессии. Манелов, на мой взгляд, точно не хотел нанести травму Литвинову. Хотя я его и не оправдываю.

– Как оценить работу Талалаева в этом матче? С одной стороны, хозяева победили. Но с другой – тренера удалили еще до перерыва...

– Он кипит, кипит. Иногда Андрею не хватает выдержки... Ну пример Станковича тоже же должен стоять перед глазами. Нельзя так себя вести.