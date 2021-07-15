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«Удачи, легенда!» Промес – об уходе Роббена из футбола

15 июля 2021, 18:53
3

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал решение Арьена Роббена завершить карьеру в 37 лет.

«Вот это карьера! Удачи, легенда!» – написал Промес в инстаграме.

  • Роббен уже завершал карьеру летом 2019 года. Голландец вернулся в футбол спустя год, подписав контракт с родным «Гронингеном».
  • Помимо «Гронингена» 37-летний футболист выступал за «Баварию», ПСВ, «Челси» и «Реал».
  • Роббен – чемпион Испании и Голландии, двукратный чемпион Англии, восьмикратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА, серебряный призер ЧМ-2010 и бронзовый призер ЧМ-2014.

Источник: инстаграм Квинси Промеса
Россия. Премьер-лига Спартак Роббен Арьен Промес Квинси
Комментарии (3)
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Plyash
1626365175
Роббен,удачи тебе на "гражданке".Спортсменом ты был одним из лучших,тут даже сомнений быть не может,топ-футболист.
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BlackMurder
1626410906
Спасибо за все в Баварии, лысый , ты был , есть и будешь, одним из самых лучших вингеров в истории футбола, ждем тебя в Баварии , но уже не в качестве футболиста
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zigbert
1626442412
Бавария ему многим обязана. Удачи в дальнейшей жизни Арьен!
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