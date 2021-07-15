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    «Удачи, легенда!» Промес – об уходе Роббена из футбола

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал решение Арьена Роббена завершить карьеру в 37 лет.

    «Вот это карьера! Удачи, легенда!» – написал Промес в инстаграме.

    • Роббен уже завершал карьеру летом 2019 года. Голландец вернулся в футбол спустя год, подписав контракт с родным «Гронингеном».
    • Помимо «Гронингена» 37-летний футболист выступал за «Баварию», ПСВ, «Челси» и «Реал».
    • Роббен – чемпион Испании и Голландии, двукратный чемпион Англии, восьмикратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА, серебряный призер ЧМ-2010 и бронзовый призер ЧМ-2014.

    Источник: инстаграм Квинси Промеса

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    15.07.2021 18:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 июля 2021, 16:33

      Бавария ему многим обязана. Удачи в дальнейшей жизни Арьен!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 16 июля 2021, 07:48

      Спасибо за все в Баварии, лысый , ты был , есть и будешь, одним из самых лучших вингеров в истории футбола, ждем тебя в Баварии , но уже не в качестве футболиста

      1
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 15 июля 2021, 21:23

      Легенда Спартака Промес светанулся на фоне легенды футбола Роббена...)

      0
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      Рейтинг: +14466

      playsh 15 июля 2021, 19:06

      Роббен,удачи тебе на "гражданке".Спортсменом ты был одним из лучших,тут даже сомнений быть не может,топ-футболист.

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