«Удачи, легенда!» Промес – об уходе Роббена из футбола

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал решение Арьена Роббена завершить карьеру в 37 лет.
«Вот это карьера! Удачи, легенда!» – написал Промес в инстаграме.
- Роббен уже завершал карьеру летом 2019 года. Голландец вернулся в футбол спустя год, подписав контракт с родным «Гронингеном».
- Помимо «Гронингена» 37-летний футболист выступал за «Баварию», ПСВ, «Челси» и «Реал».
- Роббен – чемпион Испании и Голландии, двукратный чемпион Англии, восьмикратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА, серебряный призер ЧМ-2010 и бронзовый призер ЧМ-2014.
Источник: инстаграм Квинси Промеса