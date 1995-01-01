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    Роббен: «Гвардиола – лучший тренер в моей карьере»

    Бывший вингер «Баварии» Арьен Роббен назвал Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в своей карьере.

    «Конечно, сложно выбрать. Мне довелось испытать много прекрасных моментов со многими тренерами. Наша команда была очень успешной. Но если вы спросите меня, кто был лучшим тренером, то я выделю Пепа Гвардиолу. Мне больше всего понравилось работать с ним. В футбольном плане он гениален.

    Когда Пеп пришел в «Баварию», мне было уже 30 лет. В этом возрасте ты просто пытаешься сохранять форму и не играть хуже. Но под его руководством я стал лучше. Я неожиданно сыграл на разных позициях, хотя никогда не думал, что буду там играть. Он был лучшим», – сказал Роббен.

    • Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год.
    • За этот период мюнхенская команда выиграла семь трофеев.
    • Помимо «Баварии», Роббен выступал за «Гронинген», ПСВ, «Челси» и «Реал».
    • 4 июля голландец объявил о завершении карьеры.

    Источник: Sport Bild

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