Роббен: «Гвардиола – лучший тренер в моей карьере»

Бывший вингер «Баварии» Арьен Роббен назвал Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в своей карьере.

«Конечно, сложно выбрать. Мне довелось испытать много прекрасных моментов со многими тренерами. Наша команда была очень успешной. Но если вы спросите меня, кто был лучшим тренером, то я выделю Пепа Гвардиолу. Мне больше всего понравилось работать с ним. В футбольном плане он гениален.

Когда Пеп пришел в «Баварию», мне было уже 30 лет. В этом возрасте ты просто пытаешься сохранять форму и не играть хуже. Но под его руководством я стал лучше. Я неожиданно сыграл на разных позициях, хотя никогда не думал, что буду там играть. Он был лучшим», – сказал Роббен.