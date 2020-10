Бекхэм, Месси, Роббен и Это’О – среди претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории

Журнал France Football предложил определить лучшего правого нападающего всех времен.

В список номинантов включены десять футболистов.

Это Дэвид Бекхэм, Кевин Киган, Стэнли Мэтьюз (все – Англия), Джордж Бест (Ирландия), Самуэль Это’О (Камерун), Луиш Фигу (Португалия), Гарринча, Жаирзиньо (оба – Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Арьен Роббен (Нидерланды).

Победителя путем голосования выберут 177 журналистов из ведущих мировых СМИ.

