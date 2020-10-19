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  • Бекхэм, Месси, Роббен и Это’О – среди претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории

Бекхэм, Месси, Роббен и Это’О – среди претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории

19 октября 2020, 21:16
9

Журнал France Football предложил определить лучшего правого нападающего всех времен.

В список номинантов включены десять футболистов.

Это Дэвид Бекхэм, Кевин Киган, Стэнли Мэтьюз (все – Англия), Джордж Бест (Ирландия), Самуэль Это’О (Камерун), Луиш Фигу (Португалия), Гарринча, Жаирзиньо (оба – Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Арьен Роббен (Нидерланды).

Победителя путем голосования выберут 177 журналистов из ведущих мировых СМИ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: France Football
Весь мир Бекхэм Дэвид Это'О Самуэль Месси Лионель Роббен Арьен Фигу Луиш Киган Кевин
Комментарии (9)
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SmilingDevil
1603132978
Нападающие от бога..
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balam
1603134118
самый алкаш-Бест.это учитывается?
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Давид59
1603135428
Ах-ха-ха, ну какой Бекхэм нападающий? Я своим глазам не поверил, потом проверил по Википедии. Никогда он не был нападающим даже близко! Его позиция всегда в середине поля была. И почти все его голы - со стандартов.
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GoldPlayFIFARus9
1603136664
Бекхэм не нападающий, он играл классического правого полузащитника. И Это О практически всю карьеру был чистым напом
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Psih86
1603140149
Естественно Месси!!!
Ответить
Oldtrafford83
1603172243
Бест из Северной Ирландии!!!
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ItalianFootball
1603176727
Беста бритым не узнал.
Ответить
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