Блинд: «Промес добился огромного прогресса в одной из лучших лиг Европы»

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд высоко оценил игру полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес – яркий пример того, как можно добиться огромного развития. Российская лига – одна из лучших в Европе, которая уступает лишь чемпионатам Англии, Испании и Германии. Квинси проводит тяжелые матчи, играя в сложных условиях и часто сталкиваясь с различными тактическими построениями соперников.

Промес добился большого прогресса после того, как перешел в «Спартак», – заявил Блинд.