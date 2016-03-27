Силлессен не сможет сыграть с Англией из-за перелома носа

Вратарь сборной Голландии Яспер Силлессен сломал нос в столкновении с нападающим Класом-Яном Хунтеларом в процессе тренировки, и теперь не сможет выйти на поле в товарищеском поединке против сборной Англии.

Теперь наставнику оранжевых Данни Блинду придется сделать ставку на кого-либо из двух оставшихся в его распоряжении голкиперов – Кеннета Вермеера или Йерун Зута.

Напомним, встреча между сборными Англии и Голландии состоится во вторник 29-го марта и пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».