Самый теплый момент матча Голландии и США: Блинд праздновал гол с отцом

Голландия и США сыграли в первом матче 1/8 ЧМ-2022. И здесь было без особых сюрпризов – первая сборная победила со счетом 3:1. У голландцев первый мяч был на счету Мемфиса Депая. Второй забил Дэйли Блинд. Третий – Дюмфрис.

Но мы тут поговорим о голе Блинда. Он сначала отпраздновал гол с партнерами. А потом подошел к тренерской скамейке, где нашел отца Данни – и отпраздновал уже с ним.

Данни Блинд работает тренером с 2005 года. Последнее десятилетие он полностью посвятил взрослой сборной Голландии. Была даже двухлетка, когда Блинд-старший был полноценным ее главным тренером, но в 2017-м местная Федерация футбола попрощалась с ним из-за неудовлетворительных результатов. А в 2021 году в сборную вернулся Луи ван Гал и позвал Блинда-старшего в свой штаб.

Теплые футбольные отношения отца и сына Блиндов – в нескольких цитатах и фактах:

• Был момент, когда Блинд-отец вызывал Блинда-сына в сборную. Дэйли потом вспоминал: «Все шутили, что я попадаю сборную по блату. Но это не так: я жестко пахал для вызовов и, по правде говоря, ненавидел, когда папа говорил со мной после начала работ со сборной. Его первая фраза была: «Если хоть раз не послушаешься меня, то быстро вылетишь отсюда». Мне на тот момент было 26 лет, но говорили бы 15-летнему мальчишке».

• В декабре-2019 врачи нашли у Дэйли Блинда воспаление сердечной мышцы, из-за чего он носит кардиовертер-дефибриллятор. Потом рассказывал: «Было много разговоров, что я могу закончить карьеру – это очень било психологически. Главную поддержку оказал папа, который каждый раз напоминал, что на свете есть масса других вещей, чем футбол».

• Вот уже слова Данни Блинда: «Я его главный критик. Никогда не говорю: «Сын, ты просто великолепен». Помню, как он забил «Вест Хэму», и он на радостях сразу же позвонил мне. Я сказал: «Да, но «Юнайтед» сыграл вничью – а ты не помог своим партнерам сохранить три очка. Матч оказался провальным для тебя». Он не разговаривал со мной неделю после этого. Шутка, конечно, неудачная. На самом деле я очень им горжусь – и не раз говорил это».

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Фото: www.imago-images.de/Global Look Press