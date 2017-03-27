Блинда уволили из-за плохих результатов

Директор Королевского футбольного союза Нидерландов Жан-Поль Декоссо дал комментарий относительно отставки Данни Блинда с поста главного тренера сборной Голландии.

«Мы с уважением относимся к работе, которую Данни проделал в сборной. Но поскольку результаты, к сожалению, оставляют желать лучшего, а пробиться на чемпионат мира в России теперь будет сложно, мы полагаем, что ему лучше уйти», – сказал Декоссо.

Напомним, что после 5 туров сборная Голландии занимают в таблице квалификации чемпионата мира-2018 четвертое место с семью очками. Отставание от лидирующей Франции составляет шесть баллов.