Роббен и Снейдер намерены участвовать в выборе нового главного тренера сборной Голландии

Футболисты сборной Голландии Арьен Роббен и Уэсли Снейдер заявили о своем желании участвовать в выборе нового главного тренера национальной команды. Напомним, ранее с данного поста был уволен Данни Блинд.

«Мы играем за сборную уже 14 лет и мы уже сообщили Федерации футбола Голландии, что хотим иметь право голоса в выборе нового главного тренера. Мы знаем, что нужно команде и думаем, что у нас есть правильная идея о том, какой тренер нужен нашей сборной. Но сейчас еще слишком рано называть конкретные имена», – сказал Роббен.

Роббен и Снейдер провели за национальную команду 215 матчей на двоих.