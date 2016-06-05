Данни Блинд: «Игра Промеса с Австрией произвела на меня впечатление»

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд отметил, что ему понравились действия хавбека «Спартака» Квинси Промеса в товарищеском поединке против Австрии (2:0).

«Игра Промеса сегодня произвела на меня впечатление. Такую его игру я наблюдал в течении всего сезона в России, каждую неделю, и вот в конце концов он сыграл за сборную именно так.

Наше начало во встрече с Австрией оставляло желать лучшего, но во втором тайме мы смогли добавить оборотов, и в итоге победили», – сказал Блинд.