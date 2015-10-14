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    Блинд останется главным тренером сборной Голландии

    Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд останется на своем посту, несмотря на неудачу команды в отборе Евро-2016. Об этом сообщил управляющий директор Королевского футбольного союза этой страны Берт ван Оствеен.

    «Блинд останется главным тренером команд. Не его вина, что мы провалили отбор. Матч против Чехии – символ всего цикла. Руководство союза берет на себя ответственность за это. Мы начали омоложение состава, и Блинд способен помочь команде в этом», – заявил ван Оствеен.

    Напомним, Блинд сменил у руля сборной Гуса Хиддинка. При новом тренере комнада провела четыре матчи – выиграла у Казахстана и проиграла Турции, Исландии и Чехии.

    Источник: Goal.com

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    14.10.2015 08:30
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