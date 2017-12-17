Пранделли: «Сборная Италии не вышла на ЧМ-2018 не из-за Вентуры, а из-за неправильной системы»

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли выразил свою готовность вернуться на пост. Сейчас «скуадра адзурра», не вышедшая на чемпионат мира-2018, находится без специалиста у руля.

«Нельзя отказываться от места тренера своей сборной. Я бы тысячу раз согласился, если бы поступило соответствующее проработанное предложение.

К уволенному Джампьеро Вентуре я испытываю сожаление. Он не виноват в нашем неуспехе. Дело в неправильной системе», – сказал Пранделли FOX Sports.

Сейчас специалист работает в дубайском «Аль-Насре».