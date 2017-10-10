Вентура: «Италии нужно время, чтобы добиться чего-то значимого»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал победу над сборной Албании (1:0) в отборочном матче 10-го тура к чемпионату мира-2018.

Напомним, что итальянцы заняли второе место в группе G, набрав 23 очка, и сыграют в стыковых матчах.

«Это была минимальная задача, которую мы ставили перед собой. Думаю, мы сделали еще один небольшой шаг вперед. Но мы продолжаем плохо контролировать игру и слишком часто теряем мяч. Все моменты, которые возникли у соперника, были подарены нами.

Рад за ребят, поскольку они работали очень усердно. Я подтверждаю свои слова: нам нужно время, чтобы добиться чего-то значимого с этой командой.

Надеюсь на возвращение травмированных игроков к стыковым матчам, в противном случае могут возникнуть проблемы», — заявил Вентура в эфире телеканала Rai Sport.