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    Вентура: «Италии нужно время, чтобы добиться чего-то значимого»

    Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал победу над сборной Албании (1:0) в отборочном матче 10-го тура к чемпионату мира-2018.

    Напомним, что итальянцы заняли второе место в группе G, набрав 23 очка, и сыграют в стыковых матчах.

    «Это была минимальная задача, которую мы ставили перед собой. Думаю, мы сделали еще один небольшой шаг вперед. Но мы продолжаем плохо контролировать игру и слишком часто теряем мяч. Все моменты, которые возникли у соперника, были подарены нами.

    Рад за ребят, поскольку они работали очень усердно. Я подтверждаю свои слова: нам нужно время, чтобы добиться чего-то значимого с этой командой.

    Надеюсь на возвращение травмированных игроков к стыковым матчам, в противном случае могут возникнуть проблемы», — заявил Вентура в эфире телеканала Rai Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 01:14
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