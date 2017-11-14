Дино Дзофф: «Вентура? Тренер должен быть тренером, а не просто выбирать футболистов»

Бывший вратарь сборной Италии Дино Дзофф поделился мнением о невыходе сборной Италии на ЧМ-2018.

«Для нас это черный день. Сложно осознать то, что мы пропустим первый за 60 лет чемпионат мира. Италия потеряла веру в себя после поражения от Испании 0:3 (матч состоялся 2.09.17 — прим. ред.), дальнейшие матчи мы играли неуверенно.

Ответственность всегда будет на главном тренере, пусть ему и непросто приходится.

Из-за большого количества иностранцев в Серии А, выбор игроков в сборную ограничен. Но тренер должен быть тренером, а не просто выбирать футболистов», — сказал Дзофф.

Напомним, что сборная Италии проиграла первый стыковой матч со сборной Швеции 1:0. Во втором матче была ничья 0:0.