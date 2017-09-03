В Италии Абрамовичу посоветовали уволить Конте и пригласить Вентуру

Итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери призвал владельца «Челси» Романа Абрамовича уволить с поста главного тренера Антонио Конте. Лондонскому клубу предложено заменить специалиста на нынешнего тренера сборной Италии Джампьеро Вентуру.

Конте является 14-м тренером «Челси» после того, как Абрамович приобрел клуб в 2003 году. Утверждается, что специалист разочарован последней трансферной кампанией. В июне этого года итальянец подписал улучшенный двухлетний контракт, но он отказался продлить соглашение.