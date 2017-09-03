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    В Италии Абрамовичу посоветовали уволить Конте и пригласить Вентуру

    Итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери призвал владельца «Челси» Романа Абрамовича уволить с поста главного тренера Антонио Конте. Лондонскому клубу предложено заменить специалиста на нынешнего тренера сборной Италии Джампьеро Вентуру.

    Конте является 14-м тренером «Челси» после того, как Абрамович приобрел клуб в 2003 году. Утверждается, что специалист разочарован последней трансферной кампанией. В июне этого года итальянец подписал улучшенный двухлетний контракт, но он отказался продлить соглашение.

    Источник: Express.co.uk

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    03.09.2017 07:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 3 сентября 2017, 14:58

      хто енто говорит? Пальмери- нее не сышал!!!

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 3 сентября 2017, 13:39

      разводят

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 сентября 2017, 11:11

      а в России советуют уволить Конте и назначить Слуцкого!)

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 сентября 2017, 10:35

      Каковы хитрицы..., Конте на сборную нацелили после вчерашнего позора... А тебе Авраам на, что нам не гоже...

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 3 сентября 2017, 09:58

      Неее! Конте наш!

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 3 сентября 2017, 09:19

      Эйс Винтуру

      2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 сентября 2017, 08:49

      ну и зря . . . хотя я бы хотел, чтобы кто нибудь занялся нашей молодежью . . . чтобы кто нибудь да начал подтягивать молодежь в основу . . . с такой целью, я бы позвал в команду Вагнера из Хаддерсфилда, Покеттино из Тоттенхэма, Кумана из Эвертона . . .

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