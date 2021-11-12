Экс-тренер сборной Италии Вентура завершил карьеру. При нем команда не вышла на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура объявил об уходе из профессионального футбола.

«Я решил остановиться, не хочу больше думать об игре. После 37 лет в футболе, в которых было место как положительным, так и отрицательным моментам, пришло время уйти на пенсию. Я хочу наслаждаться жизнью», – сказал 73-летний специалист.