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  • Вентура: «Под моим руководством Италия показывает лучшие результаты за 40 лет»

Вентура: «Под моим руководством Италия показывает лучшие результаты за 40 лет»

15 ноября 2017, 15:13
28

Джампьеро Вентура оценил свою работу на посту главного тренера сборной Италии.

Напомним, что под руководством 69-летнего специалиста национальная команда не вышла на чемпионат мира впервые с 1958 года.

«К сожалению, Италия на вышла на чемпионат мира. Но что я могу сделать? Я уже извинился за этот результат.

Кроме того, команда при мне показывает лучшие результаты за последние 40 лет. Мы проиграли только в двух матчах», – заявил Вентура.

«Пора прощаться с мумиями». Сборная Италии выглядит позорно

Источник: FourFourTwo
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Вентура Джампьеро
Комментарии (28)
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SunRomeS
1510748410
Вот интересно, как он может считать результат лучшим, если на ЧМ не прошли???
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DeStar
1510748934
Мне всегд так нравятся отмазки людей, что всяких чинуш, что футболистов и тренеров. Ну ладно ,не прошли, позор, признал и пошел дальше, бывает у всех. Но когда начинают в ответ чушь гнать) то это уже смешно
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zatonn
1510748975
А разве победа сборной Италии на ЧМ-2006 состоялась под его руководством? Или я чего-то не помню? Вроде как Марчелло Липпи тогда главным тренером был!
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Alex3920486
1510749403
Под твоим руководством - Италия без ЧМ 18!!
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diadushka
1510749445
в Италии появился свой "мудко"..........
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Sanloko
1510750756
Буффона не было 40 лет назад и не будет через 40, а ты лишил ЧМ этой суперлегенды. Нет тебе прощенья!
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Juve1897
1510750765
Да мудак!!! Держать находящегося в прекрасной форме Инсинье на лавке, два матча, это не просто глупо, это называется Сказочный Долбо...**!!!
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ВЛАДИВОСТОК
1510753231
Лучше бы он просто промолчал и извинился..........так нет начал себе цену набивать........морду бы тебе клоун набить , так просто и честно по Русски начистить физиономию , просто за Буффона.......
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BRO_football
1510754773
Ты это Буффону скажи. Он вон даже плачет от счастья.
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Torvald64
1510758061
В чём-то он прав: даже на Чемпионате Мира Италия теперь ни одного матча не проиграет со 100% вероятностью. Это же потрясающий результат!
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