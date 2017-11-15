Вентура: «Под моим руководством Италия показывает лучшие результаты за 40 лет»

Джампьеро Вентура оценил свою работу на посту главного тренера сборной Италии.

Напомним, что под руководством 69-летнего специалиста национальная команда не вышла на чемпионат мира впервые с 1958 года.

«К сожалению, Италия на вышла на чемпионат мира. Но что я могу сделать? Я уже извинился за этот результат.

Кроме того, команда при мне показывает лучшие результаты за последние 40 лет. Мы проиграли только в двух матчах», – заявил Вентура.

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