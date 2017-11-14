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    • «Пора прощаться с мумиями». Сборная Италии выглядит позорно

    «Пора прощаться с мумиями». Сборная Италии выглядит позорно


    3.6
    Голосов: 10
    14.11.2017 08:35
    Буффон и другие лидеры завершили международную карьеру после вылета от Швеции, а главный тренер отказался уходить в отставку.

    Как вообще так получилось?

    Впервые с 1958 года сборная Италии не сыграет на чемпионате мира. В стыковых матчах со Швецией все решил единственный гол Якоба Юханссона. Ответная игра прошла с полным преимуществом итальянцев. Хозяева нанесли 20 ударов по воротам, но завершили матч без забитых мячей. На последних минутах в чужой штрафной боролся даже Буффон. Италии для победы не хватило атакующей мощи, правильной психологии и главного тренера. Джампьеро Вентуру критикуют много, но он это заслужил.

    В чем виноват Вентура?

    Тренер признал, что согласился на игру в стыковых матчах еще до начала отборочного турнира. «Мы получили в соперники по группе сборную Испании, поэтому такой сценарий был возможен. Не понимаю удивления людей по поводу нашей игры в стыковых матчах», – говорил Вентура перед стартом противостояния со Швецией. Во втором круге Испания без проблем разгромила Италию со счетом 3:0, напрямую оказавшись на чемпионате мира.

    Именно с того матча против испанцев у Вентуры начались проблемы. Футболисты потеряли уверенность и перестали понимать тренера. Тот менял состав, но получил лишь блеклую ничью с Македонией и минимальные победы над аутсайдерами. Начиная с сентября, сборная Италии провела шесть отборочных матчей. Только в трех из них итальянцы забили хотя бы по одному мячу.

    Ответная игра со Швецией – крах всех задумок Вентуры. Спасать Италию он выпустил Маноло Габбьядини, из-за чего Италия потеряла 60 атакующих минут. Перестановки в составе вышли сумбурными, а после матча Вентура даже не смог нормально подать в отставку. Он сам опроверг в СМИ сообщения о своем уходе, сославшись на скорую встречу с главой итальянской федерации футбола. Кажется, он еще надеется сохранить эту работу.

    Почему не играл Инсинье?

    Инсинье играет важную роль в атакующем треугольнике «Наполи», а летом вообще мог перейти в «Барселону». «Горд, что остался в «Наполи», хотя мог выступать вместе с Месси и Суаресом», – говорил Лоренцо после закрытия окна. По характеристикам и способностям его считали идеальной заменой Неймару. Взрывной Инсинье умеет бить со всех позиций, красиво обводит и много забивает.

    В сборной Италии Джампьеро Вентуры такому игроку нет места. Игры со Швецией Инсинье смотрел со скамейки, выйдя только на 14 минут в первом матче. Даже их он отыграл в центре поля, откуда пытался привычно бегать в атаку. При этом в «Наполи» Инсинье почти всегда выходит на краю нападения. В этом сезоне Серии А на счету Инсинье уже три гола и четыре паса с родной для себя позиции.

    Ветеран Даниэле Де Росси в концовке ответной игры поспорил с тренером, пытаясь убедить того выпустить Лоренцо. Вентура проигнорировал мнение ветерана, а кадры с их диалогом быстро стали хитом интернета. Самый талантливый игрок нового поколения сборной Италии не спас команду, потому что ему просто не дали сыграть в футбол. И в этом весь реальный вид этого коллектива.

    Как провалился Иммобиле?

    Наивысшее достижение в тренерской карьере 69-летнего Вентуры – седьмое место в Серии А во главе «Торино». В сезоне-2013/14 под его руководством зажигал Чиро Иммобиле. Тогда Иммобиле забил 22 мяча, а потом уехал в дортмундскую «Боруссию». Этот сезон пошел у Чиро еще лучше, а Вентура по совету ветеранов сделал в сборной схему 3-5-2. Естественно, что место Иммобиле в ней оказалось неприкасаемым.

    Форвард подвел тренера. Наличие в команде Чиро, который забил 14 голов в 11-ти матчах Серии А, должно было спасти Италию от позора. Иммобиле – единственный из всех форвардов сборной Италии отыграл без замен оба матча против Швеции. В игре на «Сан Сиро» он запорол минимум два убойных момента. Психологически сборная Италии оказалась не готова к бесконечной осаде непробиваемых ворот. Только этим можно объяснить неудачную игру Иммобиле.

    Что с Италией будет дальше?

    Теперь сборную Италии точно будет тащить новое поколение. Джанлуиджи Буффон объявил об окончании международной карьеры в слезах, передав вратарскую позицию Доннарумме и Перину. Бардзальи, Кьеллини и Де Росси последовали его примеру и тоже больше не сыграют за сборную. «Мы подвели ветеранов сборной. Они подобного не заслужили», – сказал Федерико Бернардески. Ему предстоит стать одним из лидеров обновленной команды.

    Есть вероятность, что изменится весь подход к набору в сборную. «Мы потеряли чемпионат мира еще 15 лет назад, когда стали приглашать в команду неудачников со всего мира. Сейчас мы достигли дна, что должно привести к реформам. Пора прощаться с мумиями, которые управляют футболом и мешают молодым игрокам развиваться», – выступил с громкими словами Паоло Каннаваро. Натурализованных игроков уровня Эдера в составе сборной больше видеть не хотят.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 10
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    Комментарии (35)
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    ШульцДекс
    1510665252
    Ути пути расплакался, у ребенка конфетку отняли
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    Mark68
    1510666427
    Очень жаль....((...Чемпионат мира без сборной Италии,это как "коррида без тореадора"...Всегда симпатизировал сборной Италии. Очень жаль Буффона((. Сочувствую всем болельщикам сборной Италии.
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    leonard1984
    1510671227
    Кого жаль в данном моменте так это Буффона!
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    tum tum
    1510672081
    с большим уважением к буффону но этих мумий с ювентуса уже давно надо было пнуть из сборной !!
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    insider_retro
    1510672480
    И всё таки, это сборная Италии... Помню их блеклую игру с нулевыми ничьими, голеодором Паоло Росси и выигранным титулом... Эпоха Дель Пьеро... Всё было... Многое ещё впереди! Верю!..
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    roman230582
    1510673779
    Очень жаль что Италии не будет. Тренера конечно не понятно за какие заслуги поставили, вот теперь расхлебывают. Буффон это переживет, очень хотелось бы чтобы в ЛЧ у него получилось с ЮВЕ, была бы неплохая компенсация.
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    84aivengo
    1510675308
    жаль конечно ,по человечески ,буффона ...... чм был бы достойным венцом карьеры .... что ж,все течет,все меняется...
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    giluxa1963
    1510678479
    ну если выбирать между Буффоном и Иброй то второй явно предпочтительней для зрителей чемпионата мира
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    Burtaze
    1510754623
    не будь России на чемпионате...никто бы и не заметил...а вот без итальянцев будет чего то не хватать...печалька....
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    p4elo
    1510772278
    автор животное ...без уважения к легендам !
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