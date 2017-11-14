Вентура опроверг информацию о своей отставке

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура опроверг информацию о том, что он покидает свой пост.

«Я не подавал в отставку. Мне еще предстоит разговор с президентом федерации. Я должен учесть множество нюансов.

Думаю, мы встретимся с руководством федерации и обсудим это. Поговорим так, как мы всегда и говорили. У меня полное взаимопонимание с Тавеккио и всей федерацией», – сказал Вентура.

Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира в России, уступив по сумме двух встреч в стыковых матчах сборной Швеции.