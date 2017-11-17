Вентура: «Увольнение из сборной Италии? Испытываю чувство глубокой печали»

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился мнением о своем уходе с занимаемого поста.

69-летний итальянец возглавлял национальную команду с лета 2016 года. Главным претендентом на пост главного тренера сборной Италии является Карло Анчелотти.

«Это были тяжелые дни. Испытываю чувство глубокой печали. Так как сборная не попала на чемпионат мира, остался осадок незавершенности.

Сборная дала мне чувство гордости. Ничего подобного ранее я не испытывал, потому что ничего этой работы не может быть. Я работал с искренностью и профессионализмом», – сказал Вентура.