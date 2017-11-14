Вентура готов покинуть пост главного тренера сборной Италии, если получит 700 тысяч в качестве компенсации

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура заявил, что готов покинуть свой пост. Однако местные СМИ полагают, что специалист хочет при этом получить денежную компенсацию за досрочный разрыв соглашения.

Вчера «скуадра адзурра» не смогла на своем поле победить сборную Швеции (0:0) в ответном стыковом матче за право участвовать в чемпионате мира-2018 и впервые с 1958 года не попала на мундиаль.

Ранее сообщалось, что Вентура отказывается уходить в отставку, пока ему не будет выплачена зарплата за оставшиеся два года по контракту, что составляет 2,6 миллиона евро. Тем не менее источники полагают, что специалист готов покинуть свой пост за компенсацию в размере 700 тысяч евро.