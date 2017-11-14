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  • Вентура готов покинуть пост главного тренера сборной Италии, если получит 700 тысяч в качестве компенсации

Вентура готов покинуть пост главного тренера сборной Италии, если получит 700 тысяч в качестве компенсации

14 ноября 2017, 17:39
6

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура заявил, что готов покинуть свой пост. Однако местные СМИ полагают, что специалист хочет при этом получить денежную компенсацию за досрочный разрыв соглашения.

Вчера «скуадра адзурра» не смогла на своем поле победить сборную Швеции (0:0) в ответном стыковом матче за право участвовать в чемпионате мира-2018 и впервые с 1958 года не попала на мундиаль.

Ранее сообщалось, что Вентура отказывается уходить в отставку, пока ему не будет выплачена зарплата за оставшиеся два года по контракту, что составляет 2,6 миллиона евро. Тем не менее источники полагают, что специалист готов покинуть свой пост за компенсацию в размере 700 тысяч евро.

Источник: Football Italia
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Италия Вентура Джампьеро
Комментарии (6)
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Jenea83
1510670538
Где в сторонке тихо смеется Капелло)))
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сасас
1510672427
Пора с этими компенсациями что то делать
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cska-62
1510673952
Вентуре 69 лет. До 2016 года возглавлял аутсайдеров серии А или клубы серии В. Ничего выдающегося не совершал. Кто и зачем его назначил главным тренером сборной Италии, мне было совершенно непонятно?! Вот и расплата. Во всех известных смыслах. Мне до боли жаль Буффона, поэтому считаю, что руководство итальянского футбола (функционеров!) нужно гнать с работы поганой метлой! Ну, а дедушка Вентура напоследок получит отступные... Будем считать, что ему просто повезло. Но не повезло итальянским болельщикам и всем любителям футбола.
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mihail200606
1510677528
Как он оказался тренером сборной не пойму..но не выйти на чм с не самой плохой сборной Италии это провалище.. Бедный буффон этого не заслужил..
И на месте старикана нужно уходить надо тихо и не заикаясь про деньги.. Хотя я думаю он мало где еще сможет прилично заработать..
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Benifacto
1510678142
Расстрелять найух
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roman230582
1510679792
Дедушка совсем оборзел, после такого сам должен был свалить сразу после матча
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