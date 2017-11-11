Вентура после проигранного шведам матча посетовал на судейство

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после проигранного первого стыкового матча за выход на чемпионат мира-2018 против сборной Швеции (0:1) высказался о работе арбитра.

«Мы проиграли незаслуженно. У нашего вратаря не было работы. Еще сыграло свою роль то, что арбитр многое позволял соперникам. Надеюсь, в ответном матче нам будет можно делать то же самое. Сегодня же рефери работал невнимательно.

Даже после такого результата мы можем обернуть ситуацию в свою пользу. «Сан-Сиро» нам в этом должен помочь», – сказал Вентура Rai Sport.

Ответная встреча состоится 13 ноября в Милане.