Вентура после проигранного шведам матча посетовал на судейство

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после проигранного первого стыкового матча за выход на чемпионат мира-2018 против сборной Швеции (0:1) высказался о работе арбитра.
«Мы проиграли незаслуженно. У нашего вратаря не было работы. Еще сыграло свою роль то, что арбитр многое позволял соперникам. Надеюсь, в ответном матче нам будет можно делать то же самое. Сегодня же рефери работал невнимательно.
Даже после такого результата мы можем обернуть ситуацию в свою пользу. «Сан-Сиро» нам в этом должен помочь», – сказал Вентура Rai Sport.
Ответная встреча состоится 13 ноября в Милане.
Источник: Бомбардир.ру
Что было в атаке 90 минут?? Тупые одинаковые навесы???
Нихрена не сделали.
Да, забили случайно! Но в организации игры - ни черта не сделано!!