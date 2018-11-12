«Не будьте как Вентура!». Пеллисьер отреагировал на отставку тренера после четырех матчей

Нападающий «Кьево» Серджио Пеллисьер прокомментировал уход Джампьеро Вентуры с поста главного тренера команды.

Специалист возглавил веронцев 10 октября, но подал в отставку уже по прошествии четырех матчей, в которых «Кьево» трижды проиграл и один раз сыграл вничью.

«Тяжелое лето с проблемой прироста капитала, начало сезона, которое нужно забыть, и в довершение ко всему отставка тренера, который хотел уйти сразу после того, как только он сюда попал.

Сумасшедший! Проведя 22 сезона как профессионал, я думал, что видел все, но вынужден признать, что всегда появляется что-то новое. Но мы в «Кьево» привыкли всегда находиться в трудном положении, и мы выйдем из него с высоко поднятой головой.

Мы начнем с нуля и на этот раз мы будем еще сильнее. Те, кто любят эту команду, не могут ее бросить просто потому, что все плохо.

Так не должно быть. Не будь такими как Вентура. Вы выигрываете и проигрываете вместе. Вот как должно быть в команде. Не сдавайтесь, пока все не закончится», – написал Пеллисьер в инстаграме.