Вентура: «Италия в матче с Испанией может совершить важные вещи»

Главный тренер сборной Италии высказал свое мнение по поводу предстоящей встречи с Испанией в седьмом туре отборочного раунда к чемпионату мира-2018.

Обе команды после шести матчей имеют по 16 очков в активе. Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Это будет матч между двумя качественными командами. В сборной Испании много качественных футболистов и вместе они способны на все, что угодно.

Не имею понятия, сыграет ли в составе испанцев Асенсио вместо кого-то другого. Но это Испания и они играют на «Бернабеу», поэтому они будут играть на победу.

Проблема в том, чего я ожидаю от сборной Италии. Мы можем совершить важные вещи, но одно дело говорить, а другое – делать», – сказал Вентура.

Матч Испания – Италия состоится сегодня, 2 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.