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    Вентура: «Италия в матче с Испанией может совершить важные вещи»

    Главный тренер сборной Италии высказал свое мнение по поводу предстоящей встречи с Испанией в седьмом туре отборочного раунда к чемпионату мира-2018.

    Обе команды после шести матчей имеют по 16 очков в активе. Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

    «Это будет матч между двумя качественными командами. В сборной Испании много качественных футболистов и вместе они способны на все, что угодно.

    Не имею понятия, сыграет ли в составе испанцев Асенсио вместо кого-то другого. Но это Испания и они играют на «Бернабеу», поэтому они будут играть на победу.

    Проблема в том, чего я ожидаю от сборной Италии. Мы можем совершить важные вещи, но одно дело говорить, а другое – делать», – сказал Вентура.

    Матч Испания – Италия состоится сегодня, 2 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Football Italia

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    02.09.2017 17:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 2 сентября 2017, 18:45

      А я думаю Италия влёт проиграет Испании..., поглядим, обе команды хотелось бы видеть у нас, будут стыки ещё, ничего.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 сентября 2017, 17:57

      Испания Италия 2-3

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