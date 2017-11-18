Аллегри: «Я хотел бы возглавить сборную Италии, но не сейчас»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о работе со сборной Италии.

«Нет. Я хотел бы возглавить сборную, но не сейчас. На данный момент у меня есть контракт с «Ювентусом», и я рад строить будущее клуба.

Можем вернуться к этому разговору через несколько лет, если мне предоставят такую возможность», – сказал 50-летний итальянец.

После 12-ти туров чемпионата Италии «бьянконери» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Наполи» на один балл.

Напомним, экс-главный тренер «Скуадры Адзурры» Джампьеро Вентура покинул должность в среду.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что от поста отказался Карло Анчелотти.