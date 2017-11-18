Анчелотти отказался от работы в сборной Италии, на должность претендует Манчини

Тренер Карло Анчелотти ответил отказом на предложение итальянской федерации футбола возглавить национальную сборную. Об этом сообщил ресурс Football Italia.

Согласно источнику, 58-летний специалист хотел добиться реформ в итальянском футболе. Анчелотти также предлагал внести ясность по должности президента федерации Карло Тавеккио. После непопадания «Скуадры Адзурры» на ЧМ-2018 функционер подвергся критике.

Информацию об отказе Анчелотти подтвердил его агент Джованни Бранчини в эфире Radio Deejay.

В качестве других кандидатур источник назвал тренера «Челси» Антонио Конте и Роберто Манчини из «Зенита».

Напомним, экс-тренер итальянцев Джампьеро Вентура покинул пост в среду.