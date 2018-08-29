Вентура: «Наполи» по-прежнему является «анти-Ювентусом»

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура назвал главного конкурента «Ювентуса» в текущем сезоне в борьбе за чемпионское звание.

«Было много разговоров об «анти-Ювентусе», но это все тот же «Наполи», что набрал 91 очко в прошлом сезоне.

Карло Анчелотти – это не только выдающийся тренер, но и очень умный человек. Он не будет стирать всю работу своего предшественника, он лишь добавит к ней что-то от себя.

«Интер» сделал несколько серьезных приобретений, но, как это было с «Миланом» в прошлом году, это не гарантирует никакого конкретного результата. Никто не ожидал, что они возьмут одно очко в двух играх», – заявил Вентура.