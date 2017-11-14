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Анчелотти – главный кандидат на пост главного тренера сборной Италии

14 ноября 2017, 07:07
5

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подал в отставку со своего поста после поражения по сумме двух встреч от Швеции. Команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2018 впервые с 1958 года.

На вакантное место уже называются имена потенциальных кандидатов. По сообщениям La Gazzetta dello Sport, основным кандидатом является Карло Анчелотти, который находится без работы после увольнения в октябре этого года из «Баварии». Ему могут составить конкуренцию Антонио Конте из «Челси», Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» и Роберто Манчини из «Зенита».

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Трансферы Италия Манчини Роберто Анчелотти Карло Аллегри Массимилиано Вентура Джампьеро Конте Антонио
Комментарии (5)
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zagrizlik
1510633021
Ему не в отставку пора, а убежище за пределами италии просить )))
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Danish Dynamite
1510634459
Анчелотти - клубный тренер, не получится у него со сборной.
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Dizayner
1510634492
назрел резонный вопрос -неужели у страны, которая всегда славилась своими тренерами не нашлось одного нормального тренера, который смог бы возглавить сборную страны? честно говоря, с такой игрой лучше им сидеть дома и смотреть мундиаль по телеку... хотя буффона жалко, ушла целая эпоха
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prezent2017
1510641262
Обделались итальяшки по-полной!
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Tsigan
1510641791
Я в шоке, такие сильнейшие тренеры у итальянцев и откуда взялся этот вентура?! Жаль Буффона.
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