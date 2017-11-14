Анчелотти – главный кандидат на пост главного тренера сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подал в отставку со своего поста после поражения по сумме двух встреч от Швеции. Команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2018 впервые с 1958 года.

На вакантное место уже называются имена потенциальных кандидатов. По сообщениям La Gazzetta dello Sport, основным кандидатом является Карло Анчелотти, который находится без работы после увольнения в октябре этого года из «Баварии». Ему могут составить конкуренцию Антонио Конте из «Челси», Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» и Роберто Манчини из «Зенита».