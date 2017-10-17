Вентура: «Сборная Италии даже не думает о том, что может не попасть на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился мнением после жеребьевки стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2018. Напомним, что итальянцам в соперники досталась сборная Швеции.

«Нам придется сыграть с серьезным оппонентом, его нужно уважать. Шведы одолели французов, обошли в таблице Голландию. Однако мы уверены в своем успехе и даже не думаем, что можем не попасть на ЧМ-2018», – цитирует Вентуру официальный сайт Федерации футбола Италии.

Первый матч между командами пройдет 10 ноября, ответный – 13.