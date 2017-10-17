Италия сыграет со Швецией, Хорватия – с Грецией в стыковых матчах ЧМ-2018

Наша пара (Дания - Ирландия) самая ровная. Лучше бы греки выпали, это вообще футбольный шлак, от которого надо избавляться. Ведь и британцев тоже хочется увидеть на ЧМ. А так заруба классная, конечно, будет. Дания, верю, пора возвращать былую славу. Благо задатки для этого все есть!
Сегодня состоялась жеребьевка стыковых матчей отборочного этапа к чемпионату мира-2018.
Результаты выглядят следующим образом:
Северная Ирландия – Швейцария
Хорватия – Греция
Дания – Ирландия
Швеция – Италия
Первые поединки запланированы на 9-11 ноября, ответные – на 12-14 ноября.