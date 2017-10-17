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    Италия сыграет со Швецией, Хорватия – с Грецией в стыковых матчах ЧМ-2018

    Сегодня состоялась жеребьевка стыковых матчей отборочного этапа к чемпионату мира-2018.

    Результаты выглядят следующим образом:

    Северная Ирландия – Швейцария

    Хорватия – Греция

    Дания – Ирландия

    Швеция – Италия

    Первые поединки запланированы на 9-11 ноября, ответные – на 12-14 ноября.

    Источник: ФИФА

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    17.10.2017 15:11
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 18 октября 2017, 08:25

      Наша пара (Дания - Ирландия) самая ровная. Лучше бы греки выпали, это вообще футбольный шлак, от которого надо избавляться. Ведь и британцев тоже хочется увидеть на ЧМ. А так заруба классная, конечно, будет. Дания, верю, пора возвращать былую славу. Благо задатки для этого все есть!

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 18 октября 2017, 05:29

      Швейцария, Хорватия, Ирландия, Италия. Швецию жаль, против Италии вряд ли что-то у них выйдет, лучше пару Дания/Ирландия поделили между Италией и Швецией, но что поделать...

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 17 октября 2017, 22:51

      Шведов рано хоронить, всякое возможно.

      0
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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 17 октября 2017, 20:11

      Италия, скорее всего Швейцария, а в остальных парах поровну шансы...

      0
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      Рейтинг: +291

      Bronholm 17 октября 2017, 18:30

      Северная Ирландия, Хорватия, Дания, Италия

      -1
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 17 октября 2017, 17:28

      Не понимаю почему все так уверены в проходе итальянцев. Лично я нисколько не удивлюсь, если шведы их пройдут.

      2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 октября 2017, 17:26

      Швеция – Италия жаль кого то потерять

      3
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      Рейтинг: +381

      Portoz 17 октября 2017, 17:12

      Швейцарии как всегда фартит и с группами и со стыками тоже,совпадение ,не думаю

      0
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 17 октября 2017, 17:11

      ХОРВАТИИ и ДАНИИ ПОВЕЗЛО!!!!ИТАЛЬЯНЦАМ ПО СИЛАМ ПОБЕДИТЬ ШВЕДОВ!!???А что до Северной Ирландии и ШВЕЙЦАРИИ без понятия!!???

      0
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      Рейтинг: +5589

      _Marqella_ 17 октября 2017, 16:55

      Щвейцария,Хорватия,Ирландия,Италия выйдут на ЧМ...

      -1
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